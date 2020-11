Turchia-Francia: Ankara critica Parigi per messa al bando movimento Lupi grigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministero degli Esteri turco, la libertà di associazione, espressione e manifestazione della comunità turca in Francia dovrebbe essere protetta nel contesto dei diritti umani e delle normative universali. La decisione mostra che "il governo francese è diventato completamente prigioniero dei circoli armeni", ha osservato Ankara, affermando che la Francia ignora "il crescente incitamento della fanatica diaspora armena" all'interno dei suoi confini, così come le minacce e gli attacchi rivolti al popolo turco e alle missioni diplomatiche turche negli ultimi mesi. Ankara ha anche accusato il governo francese di tollerare la presenza sul suo territorio di associazioni affiliate al gruppo terroristico Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e del gruppo Hizmet, noto in Turchia come Fethullah Terrorist Organizastion (Feto), accusato da Ankara di essere responsabile del tentato golpe del luglio 2016. (segue) (Tua)