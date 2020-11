Agroalimentare: Copagri, al via alla Farnesina ciclo incontri su promozione Made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rischio concreto, che va scongiurato a ogni costo - ha aggiunto il presidente della Copagri - è quello di andare a perdere spazi di mercato che, come già accaduto nel caso dell’embargo russo, saranno poi occupati da altri Paesi e che sarà poi molto difficile andare a recuperare nel breve periodo. Plaudiamo pertanto all’impegno coordinato del governo, portati avanti con il fine di promuovere e stimolare la crescita del Made in Italy e di attrarre gli investimenti, che rappresenta un forte e positivo segnale di attenzione e di fiducia nei confronti del Paese e dei mercati esteri; dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione per evitare di veder sfumare il patrimonio di credibilità dell’agroalimentare nazionale, ottenuto in decenni di sacrifici e di impegno da parte dei nostri produttori agricoli”, ha concluso il presidente della Copagri. (Ren)