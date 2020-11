Spagna: associazioni alberghi e ristoranti chiedono aiuti diretti per 8,5 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del 2019, il settore alberghiero e della ristorazione in Spagna rappresenta il 6,2 per cento del Pil, genera 1,7 milioni di posti di lavoro e contribuisce alle casse dello Stato con quasi 17,5 miliardi di euro. Fino a questo momento, a causa dei tanti mesi di paralisi quasi totale dovuta alla pandemia del coronavirus hanno chiuso oltre 65 mila alberghi con la perdita di 350 mila posti di lavoro ed un calo del fatturato di oltre il 50 per cento rispetto al 2019. A tutto questo vanno aggiunte le conseguenze sulle oltre 30 mila aziende associate al settore alberghiero e della ristorazione, il cui fatturato complessivo rappresenta quasi il 20 per cento del Pil spagnolo. (Spm)