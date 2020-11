Infrastrutture: FI, governo indichi opere prioritarie da finanziare con Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Forza Italia della Camera dei deputati ha presentato una mozione, a prima firma Erica Mazzetti e Diego Sozzani, in merito alla realizzazione delle grandi opere nel nostro Paese. Lo rende noto un comunicato. I parlamentari azzurri chiedono che il governo si impegni a indicare al più presto le infrastrutturali prioritarie fondamentali per stimolare la crescita economica dell'Italia, in modo da poter beneficiare dei fondi previsti dal Recovery Fund. Tante grandi opere, con un'indicazione tempestiva da parte di palazzo Chigi, potrebbero essere finanziate, almeno in parte, con le risorse europee a fondo perduto, prosegue la nota. I fondi con i quali verranno approvati i progetti del Recovery Plan potranno essere, inoltre, spesi per altre importanti finalità come l'edilizia scolastica, la messa in sicurezza del territorio, la reinvenzione della offerta trasportistica nelle medie e piccole realtà urbane, la diffusa ed organica digitalizzazione dell'intero Paese, il riassetto funzionale del nostro sistema agro alimentare, il riassetto della offerta turistica e la salvaguardia dei beni culturali. "Fondamentali saranno i tempi", affermano Mazzetti e Sozzani. "Da questo punto di vista il governo è in grave ritardo, e il Paese non può permettersi il lusso di perdere questa importantissima occasione. In questi mesi, per affrontare l'emergenza Covid, stiamo facendo debito, che andrà a pesare sul futuro dei nostri figli. Nei prossimi anni, realizzando grandi opere pubbliche strategiche per l'Italia daremo una prospettiva di crescita e di sviluppo omogeneo, da Nord a Sud, isole comprese. Facciamoci trovare pronti, Forza Italia è in campo per dare il suo costruttivo contributo", concludono i due deputati.(Com)