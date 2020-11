Torino: lavori sulla statale 24 del Monginevro, senso unico alternato a Chiomonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire il completamento dei lavori di posa di un gasdotto, a partire da domani, 6 novembre, sarà in vigore il senso unico alternato al km 61 della statale 24 “del Monginevro”, nel comune di Chiomonte, in provincia di Torino. La limitazione sarà attiva dalle 7:30 alle 19:00, festivi esclusi. L’Ente esecutore dei lavori prevede di completare gli interventi entro il 31 dicembre. Avanzano inoltre i lavori di manutenzione straordinaria attivati sul ponte ‘Rio Galambra’, lungo la statale 24 “del Monginevro” a Exilles (TO). Per la prosecuzione delle attività in programma, il 10, 11 e 12 novembre la statale sarà chiusa al traffico tra il km 67,200 e il km 69,160 nella fascia oraria notturna 3:00 - 6:00. Durante la chiusura della statale i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate saranno indirizzati sulla viabilità locale nel comune di Exilles (Via Roma) mentre il percorso alternativo per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate è costituito dalla A32 tra i caselli di Susa a Oulx Est. (Rpi)