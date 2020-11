Covid: sindaco Monza, peccato aver saputo della zona rossa in serata, ci saremmo potuti organizzare meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E così è ufficiale, siamo una delle quattro zone rosse del Paese. Sì, a partire da venerdì 6 novembre però. Peccato che anche noi sindaci lo abbiamo appreso pochi minuti prima della conferenza stampa". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Monza Dario Allevi in merito alla scelta del governo di inserire la Lombardia nella fascia rossa precisando con una comunicazione più tempestiva si sarebbe potuto utilizzare meglio la giornata di ieri e di oggi per organizzarsi. "Invece - ha osservato - ormai molti locali hanno già chiuso e comunicato ai collaboratori di rimanere a casa, come hanno fatto i negozi con i propri commessi e fornitori. Lo stesso vale per numerosi professori e per le famiglie dei ragazzi di prima e seconda media e tanti altri ancora". (com)