Mobilità: Costa su bonus bici, dispiaciuto per inconvenienti tecnici (2)

- Quanto alle polemiche che si sono scatenate sui social, il ministro ha aggiunto: "umanamente è chiaro che leggere commenti, a volte anche molto aggressivi, mi abbia ferito come persona. Bisogna considerare però che questo è un momento molto difficile nella vita degli italiani, e a volte può scappare qualche parola in un momento di frustrazione". Infine, sui controlli per l’utilizzo del bonus, ha concluso: "ho già attivato la guardia finanza perché il bonus è personale, stiamo già individuando delle persone che l’hanno messo in vendita in maniera truffaldina". (com)