Covid: Garavaglia (Lega), Lombardia zona rossa? Scelta politica governo Conte

- Il deputato della Lega Massimo Garavaglia dichiara in una nota: "Lombardia zona rossa? Solo una scelta politica del governo Conte. Da metà ottobre la regione lombarda ha la percentuale di positivi in calo rispetto ai sette giorni precedenti, evidentemente perché sono state adottate contromisure adeguate. Eppure l'esecutivo non ne ha tenuto conto. Perché tutta la Lombardia in zona rossa, mentre la Campania solo in zona gialla? Perché il governatore Fontana è venuto a sapere di questa scelta di Conte in tv? Questa è sleale collaborazione". (Com)