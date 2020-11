Pistoia: aggredisce personale pronto soccorso, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato arrestato dai carabinieri del Norm di Pistoia un quarantenne senza fissa dimora ritenuto responsabile di minaccia e violenzaai danni del personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. L'uomo, un 40enne gravato dal divieto di dimora nella provincia di Pistoia, avrebbe aggredito con schiaffi e ingiurie uno psichiatra del pronto soccorso e i militari intervenuti successivamente. Il 40enne, in evidente stato di ebrezza alcolica presentava numerosi segni di atto lesionismo e nonsi è calmato neanche dopo essere stato bloccato e trasportato in caserma. E' stato arrestato per resistenza, violenza, lesioni e minacce. (Ren)