© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato raggiungo un accordo tra presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue e Parlamento europeo sulla condizionalità sullo stato di diritto per il Next Generation Eu e il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue. Lo si apprende da un tweet della commissione per i bilanci del Parlamento europeo. "Meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto: abbiamo un accordo!", si legge nel tweet. (Beb)