Italia: previsioni Commissione Ue, Pil -9,9 per cento nel 2020, sale a 4,1 per cento e a 2,8 per cento nel 2022

- La crescita del Pil dell'Italia, dopo il -9,9 per cento registrato nel 2020, sarà del 4,1 per cento nel 2021 e del 2,8 nel 2022. Queste le cifre delle previsioni economiche d'autunno pubblicate oggi dalla Commissione europea. Secondo le previsioni d'autunno, il calo maggiore del Pil registrato quest'anno tra gli Stati membri dell'Unione europea è quello della Spagna (-12,4 per cento). A seguire l'Italia, la Francia (-9,4 per cento), il Portogallo (-9,3 per cento) e la Grecia (-9 per cento). Va ricordato che nelle ultime previsioni, quelle d'estate, per l'Italia la Commissione europea stimava per il 2020 un crollo del Pil, il peggiore tra tutti i paesi Ue, al -11,2 per cento e una crescita del 6,1 per cento nel 2021. (Beb)