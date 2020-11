Energia: Mur, prime linee guida per la ricerca italiana sull'idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, che ha come riferimento il programma varato nel luglio scorso dalla Commissione europea (Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra), individua tre obiettivi: potenziare la competitività dei prodotti della ricerca italiani e le probabilità di successo nei bandi competitivi europei (Horizon Europe); essere in sinergia con le iniziative dell'industria italiana e delle amministrazioni locali, per incrementare il trasferimento dei risultati della ricerca; incrementare le risorse destinate ai vari settori di ricerca e sviluppo riguardanti l'idrogeno, inclusa la ricerca di base, per colmare il divario con gli altri Paesi europei. Oltre all'avanzamento delle conoscenze e delle tecnologie, il documento si occupa degli usi finali dell'idrogeno che hanno un impatto concreto sulla società: applicazioni nell'industria e nell'edilizia, mobilità sostenibile, sfruttamento ottimale delle risorse rinnovabili, nel tempo sempre più interconnesse in un "sistema idrogeno". (segue) (com)