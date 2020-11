Italia: previsioni economiche d'autunno, rapporto debito e Pil sale a 159,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia il rapporto tra debito e Pil aumenterà dal 134,7 per cento nel 2019 a circa il 159,5 per cento nel 2020, prima di scendere lentamente a circa il 159 per cento nel 2022. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'autunno pubblicate oggi dalla Commissione europea secondo cui le finanze pubbliche dovrebbero riprendersi lentamente dal 2021. Dopo un minimo storico dell'1,6 per cento del Pil nel 2019, il disavanzo pubblico dovrebbe aumentare drasticamente fino a circa il 10,8 per cento del Pil nel 2020. I ricavi delle imposte indirette dovrebbero diminuire per effetto del calo dei consumi privati. Il deterioramento del mercato del lavoro, seppur contenuto dal sostegno pubblico, implica minori entrate da imposte dirette e contributi previdenziali. Al contrario, in un'ipotesi di non cambiamento di politica, il differimento dei pagamenti delle imposte al 2021 e al 2022 non dovrebbe influire sul deficit del 2020. (segue) (Beb)