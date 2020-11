Italia: previsioni economiche d'autunno, rapporto debito e Pil sale a 159,5 per cento nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, in un'ipotesi di non cambiamento delle politiche, il disavanzo pubblico dovrebbe scendere ulteriormente al 6 per cento del Pil, sostenuto dalla crescita economica e dal miglioramento del mercato del lavoro. Questa previsione non include alcuna misura finanziata da sovvenzioni dello strumento per il recupero e la resilienza (il Next Generation Eu con il dispositivo di ripresa e resilienza) e i corrispondenti effetti sulla crescita e sulle entrate secondarie, poiché queste misure non sono state ancora sufficientemente specificate. Il rapporto tra debito pubblico e Pil dovrebbe aumentare drasticamente dal 134,7 per cento nel 2019 a circa il 159,5 per cento nel 2020 prima di scendere lentamente a circa il 159 per cento nel 2022. Il saldo primario del governo dovrebbe rimanere negativo nel periodo 2020-2022, mentre la spesa per interessi dovrebbe diminuire costantemente alla luce delle condizioni di finanziamento favorevoli. Le misure di sostegno alla liquidità alle imprese, comprese le garanzie statali, implicano alcuni rischi per le proiezioni del debito. (Beb)