Nigeria: autorità impediscono ad avvocato attivista di lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari nigeriani del Servizio di immigrazione nazionale (Nis) hanno impedito a una noto attivista di lasciare il Paese e gli hanno confiscato il passaporto. Lo riferiscono i media locali, precisando che il caso ha coinvolto l'avvocato Modupe Odele, impegnata nelle proteste contro le violenze di polizia e nella difesa legale dei manifestanti. Secondo le sue dichiarazioni, Odele è stata bloccata dalle autorità mentre domenica 1 novembre saliva su un aereo all'aeroporto internazionale Murtala Muhammed di Lagos. Le è stato comunicato di essere oggetto di un'inchiesta militare e che per questo non poteva lasciare il Paese. Il successivo 3 novembre l'attivista ha incontrato le autorità dell'immigrazione, che hanno rifiutato di restituirle il passaporto nel quadro delle indagini, ma non le hanno comunicato alcuna accusa formale. Secondo un portavoce del Nis, Odele non avrebbe risposto alle domande che le sono state rivolte. Martedì il ministero dell'Interno della Nigeria ha negato di aver compilato una "no-fly list", affermando che tale elenco "non era responsabilità del ministero o delle sue agenzie associate". (Res)