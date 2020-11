Italia: previsioni economiche autunno, disoccupazione a 11,6 per cento nel 2021 e a 11,1 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia l'occupazione ha retto all'urto della pandemia, ma ne risentirà una volta che il sostegno finirà e il tasso di disoccupazione dovrebbe salire all'11,1 per cento nel 2022 dopo il 9,9 per cento del 2020 e l'11,6 per cento del 2021. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'autunno pubblicate oggi dalla Commissione europea. L'occupazione ha retto, ma ne risentirà una volta che il sostegno sarà gradualmente eliminato. L'estensione della copertura per i regimi di integrazione salariale, la Cassa integrazione guadagni, e il divieto di licenziamento fino all'inizio del prossimo anno è probabile che prevenga gravi perdite di posti di lavoro nel 2020. I lavoratori temporanei hanno finora sostenuto il peso dell'adeguamento del mercato del lavoro, ma è improbabile che i dipendenti permanenti rimangano indenni, una volta scadute le misure politiche di emergenza. Insieme al ritorno della forza lavoro ai livelli pre-pandemici, il tasso di disoccupazione dovrebbe salire oltre l'11 per cento, con perdite di posti di lavoro concentrate tra i lavoratori del settore dei servizi. Per quanto riguarda i prezzi al consumo, questi dovrebbero scendere leggermente quest'anno (al -0,1 per cento), data la pressione al ribasso dei prezzi del petrolio e l'inflazione di fondo contenuta. Nel 2021, gli effetti di base dovuti ai prezzi dell'energia e all'aumento dei prezzi dei servizi dovrebbero spingere l'inflazione complessiva in territorio positivo, allo 0,7 per cento. Nel 2022, l'inflazione è prevista in media dell'1 per cento. (Beb)