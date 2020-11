Bologna: si ferisce sul lavoro a causa di macchinari non a norma, denunciati 4 responsabili azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Crevalcore (Bo) hanno denunciato quattro responsabili di una azienda multinazionale del Bolognese. Le denunce sono scaturite nel corso di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, dopo che un’operaia italiana si era rivolta all’Arma: la donna riferì ai militari di essersi gravemente ferita a una mano mentre stava lavorando con un trapano industriale non a norma; tre dei quattro responsabili dell’azienda, informati dell’accaduto, costrinsero la quarantenne a mettersi in malattia e a inventarsi un incidente domestico avvenuto mentre stava “scolando la pasta”, allo scopo di non mettere a repentaglio il premio di produzione in arrivo per i responsabili. Inizialmente rassicurata dai suoi superiori che le avevano detto di stare tranquilla perché l’avrebbero tutelata, l’operaia, quando si rese conto di essere stata abbandonata e che stava per essere licenziata per aver superato i giorni di malattia (quasi un anno) dovuti all’impossibilitata di recuperare il funzionamento dell’arto, decise di rivolgersi ai carabinieri. La versione della vittima è stata confermata dai militari che durante un’ispezione all’interno dello stabilimento hanno verificato la presenza di macchinari da lavoro irregolari, come quello utilizzato dall’operaia. In base alle mansioni svolte nello stabilimento e alle responsabilità accertate nella vicenda, i quattro soggetti sono stati indagati a vario titolo per: estorsione, lesioni personali colpose, omessa valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e omessa formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. (Ren)