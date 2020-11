Mediterraneo: Lega su Zee, ok a nostro emendamento su centralità Parlamento, vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Carroccio Paolo Formentini, vicepresidente della commissione Esteri, e Claudio Borghi, componente della commissione Bilancio, parlano di "vittoria della Lega. E' stato approvato - spiegano in una nota - il nostro emendamento sull'istituzione della Zona economica esclusiva (Zee, ndr). Ora nessun governo potrà più regalare di nascosto parte del nostro mare ad altri Paesi senza passare dal Parlamento. Questo non è sovranismo marittimo, ma legittimo esercizio delle nostre prerogative contemplate dal diritto internazionale. La Zee è di fatto un confine. Spetta al Parlamento il diritto di esprimersi su ciascun eventuale accordo con altri Stati. Sebbene il testo originario fosse migliore di quello giunto in Aula, la Lega vota a favore di questo provvedimento".(Com)