Germania: previsioni economiche autunno, recessione storica nel 2020, ripresa nel 2021 e 2022

- L'economia tedesca si trova in una recessione storica nel 2020, ma questa dovrebbe essere seguita da un rimbalzo nel 2021 e nel 2022, con la ripresa dell'utilizzo della capacità e dell'attività. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'autunno della Commissione europea pubblicate oggi. Secondo le tabelle, il Pil tedesco sarà del -5,6 per cento nel 2020, del +3,5 per cento nel 2021 e del +2,6 per cento nel 2022. Sebbene la flessione di quest'anno sembri ora meno grave di quanto previsto in precedenza, le prospettive rimangono incerte dato il riemergere dei casi di Covid. Si prevede che rimarrà in vigore un ampio sostegno politico che dovrebbe aiutare a evitare massicce perdite di posti di lavoro e la disoccupazione dovrebbe attestarsi al 4 per cento nel 2020 e nel 2021 e scendere al 3,8 per cento nel 2022. L'inflazione dovrebbe attestarsi allo 0,4 per cento nel 2020 per poi arrivare all'1,4 per cento nel 2021 e all'1,3 per cento nel 2022. I costi di bilancio della crisi continueranno ad accumularsi e il rapporto tra debito e Pil si prevede che raggiunga il 71,2 nel 2020 per poi arrivare al 70,1 per cento nel 2021 e al 69 per cento nel 2022. (Beb)