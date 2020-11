Roma: presidente Municipio III, vicini a inquirenti, siano chiariti contorni vicenda concussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa di chiarire i fatti e le implicazioni a carico dei funzionari coinvolti nei gravi e inaccettabili fatti di corruzione emersi nel corso dell'azione portata avanti dalla magistratura e dalla Polizia locale di Roma Capitale a carico di funzionari della polizia locale stessa, dell'ispettorato edilizio del Municipio e del Pau per fatti risalenti - a quanto si apprende - al 2015, segnalo la piena e totale vicinanza dell'amministrazione Municipale affinché vengano chiariti tutti gli aspetti e si attui il pieno ripristino della trasparenza nella conduzione delle attività amministrative". Lo afferma in una nota Giovanni Caudo, presidente del Municipio Roma III. "La legalità, la trasparenza, la correttezza e la retta conduzione - aggiunge - sono i cardini dell'attività dell'amministrazione del Municipio, sempre al fianco di chi lavora perché questi siano rispettati e, insieme a operatori e cittadini, chiede e pretende l'assoluto rispetto di tali inderogabili principi. Macchiarsi di reati che li violano è gravissimo e intollerabile". (Com)