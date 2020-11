Covid: Braga (Pd), Fontana la smetta con polemiche, Regione Lombardia faccia la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiara Braga, deputata e membro della segreteria nazionale Pd, dichiara in una nota: "A tutto c'è un limite. In Lombardia i dati di oggi sono drammatici, lo dice il direttore sanitario Ats Milano, indicato proprio dalla Regione nella Cabina di regia nazionale sui contagi: 'Rt a 2,01, sistema a rischio, la Lombardia andava chiusa due settimane fa. E invece il Presidente della Lombardia Fontana nelle scorse settimane si è sottratto al suo dovere di adottare in autonomia misure per contenere il contagio. E adesso attacca il governo che sulla base di quei dati è intervenuto per bloccare la curva dei contagi. La verità è che in Lombardia gli ospedali sono sotto pressione da giorni, i medici di base da giorni raccontano una situazione allarmante, i vaccini antinfluenzali non ci sono. Come si fa a essere così spregiudicati? Fontana la smetta con le polemiche, la Regione faccia la sua parte, come la sta facendo il governo nazionale, assumendosi le sue responsabilità e sostenendo le imprese e i lavoratori colpiti dalle restrizioni". (Com)