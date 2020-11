Covid: Martina (Pd), vergognoso scaricabarile di Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Martina, del Partito democratico, uscendo da Montecitorio, ha dichiarato: "Trovo davvero gravi le dichiarazioni del Presidente Fontana di queste ore. Continua il tragico gioco dello scaricabarile verso le istituzioni nazionali quando per giorni e giorni lo stesso Fontana ha chiesto al governo di assumere scelte che lui non ha mai saputo fare. Io non ho mai addossato responsabilità agli uni o agli altri come se fossimo sempre in campagna elettorale, e non intendo farlo nemmeno ora. Vedo invece purtroppo che dalle parti del Pirellone si continua così". (Com)