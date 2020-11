Italia-Kosovo: ministra Esteri Haradinaj con Di Maio, relazioni positive basate su storica cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo e l'Italia riaffermano le loro relazioni positive e costruttive basate sulla lunga storia di cooperazione. E' quanto afferma la ministra degli Esteri kosovara Meliza Haradinaj al termine dell'incontro oggi alla Farnesina con l'omologo Luigi Di Maio. "Onorata di incontrare il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Oggi a Roma in circostanze pandemiche straordinarie, per discutere del grande potenziale nel rafforzare ulteriormente i nostri legami", scrive Haradinaj su Twitter. Il capo della diplomazia di Pristina riferisce inoltre di avere discusso con la controparte italiana della prospettiva di integrazione euro-atlantica del Kosovo, della liberalizzazione dei visti in Ue per i cittadini kosovari, e della cooperazione nel campo militare con l'Italia. "Abbiamo concordato sulla necessità di un'attenzione transatlantica globale al dialogo tra Kosovo e Serbia, mirando ad un accordo duraturo che rispetti la realtà politica e giuridica", aggiunge.(Res)