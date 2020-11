Serbia-Italia: Scalfarotto, adesione della regione all'Ue è nel mutuo interesse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scalfarotto ha poi osservato che il nuovo governo di Belgrado presenta dei segnali "interessanti". "E' fatto di uomini e donne in pari numero, vede alcune individualità che si segnalano sia per biografia che competenze, (è interessante) lo stesso fatto che la prima ministra sia una donna e un'esponente della comunità Lgbt. Vi è inoltre l'indicazione di alcune priorità, come la riforma del sistema giudiziario, vi è una volontà più volte espressa di continuare a lavorare costruttivamente con il Kosovo". Il messaggio, dice Scalfarotto, è quello di utilizzare le condizioni favorevoli dal punto di vista parlamentare per dare dei segnali univoci di impegno nel cammino Ue. "Dall'altra parte, ho anche fatto notare che queste condizioni favorevoli in parlamento sono legate a una decisione dell'opposizione di non partecipare alle elezioni, che naturalmente indebolisce il parlamento, e questa è una cosa che ho detto al governo e alle forze di opposizione. La mia personale opinione è che in ogni democrazia avere un parlamento autorevole sia un modo per rafforzare la democrazia. Indebolire il parlamento non conviene a nessuno, né a chi ci rimane dentro né a chi resta fuori. Quindi il mio invito è stato a chi è rimasto dentro il parlamento di provare a coinvolgere chi ha voluto restarne fuori e a chi è rimasto fuori di ripensare anche questa posizione, perché questa posizione poi fa obiettivamente mancare la loro voce nel dibattito pubblico". (segue) (Seb)