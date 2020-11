Serbia-Italia: Scalfarotto, adesione della regione all'Ue è nel mutuo interesse (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha infine affrontato la questione del Kosovo. "Ieri ho ricevuto moltissimi apprezzamenti sulla presenza dei nostri militari della missione Nato Kfor in Kosovo. Io arrivo adesso dalla cerimonia dove abbiamo depositato una corona di fiori ai caduti italiani, è il 4 novembre, e ricordare il lavoro che fanno i nostri militari in Kosovo è fondamentale anche perché viene riconosciuto anche da parte serba", ha detto Scalfarotto sottolineando anche l'importanza, per risolvere il nodo kosovaro, di un rafforzamento del meccanismo del Quintetto, quindi la partecipazione sia degli Stati Uniti che di Regno Unito, Germania, Francia e Italia per agevolare il raggiungimento di una soluzione negoziata fra le parti. (Seb)