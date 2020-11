Kosovo: ministro Esteri albanese Cakaj chiede ingresso del Paese nel Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro facente funzioni degli Affari esteri dell'Albania, Gent Cakaj, ha chiesto che il Kosovo possa aderire al Consiglio d'Europa. Durante il suo intervento alla 130ma sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, organo decisionale del Consiglio d'Europa, che si tiene oggi in videoconferenza sotto la presidenza della Grecia, Cakaj ha annunciato la presentazione di una richiesta per l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. In un post su Facebook, il capo della diplomazia di Tirana ha affermato che l'ingresso del Kosovo al Consiglio d'Europa "non è solo storicamente giusto e politicamente ragionevole", ma potrebbe rappresentare un contributo al rafforzamento della democrazia in Europa. "Oggi, nella riunione virtuale della 130ma ministeriale del Comitato dei ministri, tra l'altro, abbiamo presentato in modo chiaro e conciso la richiesta di adesione della Repubblica del Kosovo al Consiglio d'Europa. Una cosa è certa: sostenere l'appartenenza del Kosovo al Consiglio d'Europa non è solo storicamente giusta e politicamente ragionevole, ma anche un contributo diretto al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti e delle libertà fondamentali in Europa", ha scritto Cakaj. (segue) (Alt)