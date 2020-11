Elezioni Usa: la Cnn corregge la mappa elettorale, Arizona di nuovo contesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente statunitense “Cnn” ha corretto la propria mappa elettorale a due giorni dalle elezioni presidenziali del 3 novembre, segnalando come conteso lo Stato dell’Arizona, che era stato assegnato da “Fox News” al democratico Joe Biden poche ore dopo la chiusura dei seggi elettorali. In quello Stato sud-occidentale Biden appare ancora in vantaggio sul presidente Usa Donald Trump di circa 2,5 punti percentuali, ma il 14 per cento dei voti non è ancora stato scrutinato, e all’appello ne mancherebbero moti da contee con una forte concentrazione di elettori conservatori. La campagna elettorale di Trump ha contestato la decisione di “Fox News” di attribuire l’Arizona a Biden, affermando che all’appello mancano ancora centinaia di migliaia di voti. Per ore, dopo il voto del 3 novembre, le principali reti d’informazione statunitensi si sono affidate a dati errati forniti dalla società di analisi Edison Research, che segnalavano come già computato il 98 per cento dei voti in quello Stato. Nelle scorse ore sostenitori del presidente Trump si sono radunati all’estero di diversi seggi elettorali di quello Stato, chiedendo una supervisione delle operazioni di spoglio e contestando a sorpresa proprio “Fox News”, la sola tra le grandi emittenti televisive Usa di orientamento conservatore. Le autorità elettorali dell’Arizona hanno anche dovuto rassicurare gli elettori che temevano brogli, dopo che in alcuni seggi dello Stato erano stati consegnati pennarelli a punta fine per la compilazione delle schede, col rischio presunto di errori di lettura da parte delle macchine per lo spoglio. (Nys)