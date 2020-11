Regno Unito: Banca d'Inghilterra, nuova iniezione di 166 miliardi di euro nell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra ha annunciato che erogherà ulteriori 150 miliardi di sterline (circa 166 miliardi di euro) nel circolo dell'economia britannica, affermando che la seconda ondata di contagi da Covid-19 e le annesse restrizioni porteranno a una ripresa più lenta e difficile. La nuova quarantena nazionale in Inghilterra infatti, il cui inizio è previsto per la giornata di oggi, si prevede genererà un'altra inversione di tendenza nell'economia. La Banca centrale ha affermato che si attende un'importante crescita della disoccupazione, nonostante conti di riuscire ad evitare un'altra recessione, attendendosi una riduzione del Pil del 2 per cento da qui alla fine dell'anno prima di rimbalzare all'inizio del 2021. (Rel)