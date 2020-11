Imprese: Varadi (Wizz Air), dimostrata straordinaria capacità d'investimento nonostante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wizz Air, la compagnia aerea europea in più rapida crescita, ha pubblicato oggi i risultati non certificati per il semestre sino al 30 settembre 2020. L’ungherese Jozsef Varadi, amministratore delegato di Wizz Air, ha commentato i risultati, affermando che la società "ha nettamente superato il settore nel secondo trimestre dell'anno finanziario in corso: abbiamo trasportato 5,8 milioni di passeggeri con un fattore di carico del 66 per cento e il 72 per cento della nostra capacità del 2019 contro uno sfondo mutevole delle restrizioni di viaggio in tutti i nostri mercati. I nostri ricavi accessori continuano ad aumentare, guidati da una performance resiliente dei nostri prodotti principali. Allo stesso tempo, la nostra gestione dei costi disciplinata ci ha permesso di sostenere il nostro bilancio di investimento classificato con un saldo di cassa totale di 1,6 miliardi di euro". Commentando gli sviluppi del business, Varadi ha aggiunto: "Durante la prima metà dell'anno finanziario, abbiamo dimostrato una straordinaria agilità e investito in opportunità di mercato a lungo termine: abbiamo annunciato 13 nuove basi dall'inizio dell'anno fiscale e ne abbiamo aggiunte più di 260 nuove rotte, comprese quelle nazionali, ampliando così in modo significativo l'impronta geografica dell'azienda e migliorando il nostro posizionamento strategico per catturare la domanda”. Inoltre l’Ad di Wizz Air ha parlato della nuova compagnia aerea del gruppo operativa ad Abu Dhabi che “ha ricevuto il suo certificato di operatore aereo ed è pronta per il decollo una volta che le restrizioni lo consentiranno.” (segue) (Com)