Imprese: Varadi (Wizz Air), dimostrata straordinaria capacità d'investimento nonostante pandemia (2)

- “Continuiamo a perseguire le opportunità man mano che si presentano e a creare un vantaggio competitivo unico per il futuro”, ha detto Varadi. “Questi risultati non sarebbero stati possibili senza lo sforzo incessante del nostro personale, che continua a fornire prestazioni eccezionali in questi tempi difficili e vorrei ringraziarli per la loro dedizione e resilienza. Come prima compagnia aerea a bassissimo costo, Wizz Air è stata nominata ‘Compagnia aerea dell'anno’ nel 2020 da Air Transport World, che è un significativo riconoscimento esterno delle prestazioni senza rivali dell'intero team di Wizz Air durante questi tempi senza precedenti", ha proseguito l’Ad di Wizz Air. Sulle negoziazioni in corso e sulle prospettive per l'intero anno, Varadi ha dichiarato: “Durante il periodo invernale, prevediamo che le condizioni saranno particolarmente difficili con le restrizioni di viaggio in corso a causa del Covid-19 e il calo stagionale della domanda di viaggi. Continueremo a concentrarci sulla gestione dei costi e ci sforzeremo di mantenere un approccio positivo in termini di liquidità con un approccio disciplinato alla capacità. Nonostante le sfide che ci attendono durante il resto di questo anno fiscale, abbiamo gettato le basi per una rapida ripresa: oltre ad espanderci in nuovi mercati, intendiamo mantenere tutta la nostra attuale base di personale e generare così un vantaggio per quando la domanda ritorna. Siamo fiduciosi che emergeremo come vincitori strutturali, consentendo a Wizz Air di crescere in modo redditizio negli anni a venire". (Com)