Hong Kong: legge sicurezza, polizia lancia linea telefonica dedicata per segnalare violazioni

- La polizia di Hong Kong ha lanciato una linea telefonica dedicata alle segnalazioni di sospette violazioni della legge sulla sicurezza nazionale. In un post su Facebook, la polizia ha spiegato che la linea dedicata è stata istituita dal dipartimento della Sicurezza nazionale per ricevere rapporti non di emergenza su questioni di sicurezza nazionale sotto forma di informazioni, fotografie, audio o video. Le persone possono inviare suggerimenti in modo anonimo tramite e-mail, Sms o attraverso l'app di messaggistica cinese WeChat. La polizia ha specificato che non raccoglierà dati personali su coloro che utilizzano la linea. Da quando la scorsa settimana è trapelata la notizia della linea dedicata, ufficializzata oggi, gli attivisti pro-democrazia hanno criticato l'iniziativa sostenendo che diffonderà un sentimento di sospetto e sfiducia nella società. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la maggior parte dei commenti al post di Facebook della polizia sono positivi e a sostegno dell'iniziativa. La polizia ha pubblicato anche i dettagli della nuova linea su Twitter, accompagnati da vari hashtag tra cui #SaveHK, #WeCanHelp e #YouCanHelp. Tuttavia, i primi commenti, molti dei quali utilizzavano la parola "gestapo", sono stati prevalentemente negativi. (segue) (Cip)