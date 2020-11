Libia: secondo i media pro-Haftar via libera dell'Egitto per Bashagha premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto avrebbe dato il via libera per un incarico all'attuale ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, a futuro premier del nuovo governo di unità libico. Secondo quanto riferisce il sito informativo libico "Libya 24", considerato vicino al generale Khalifa Haftar, nel corso della visita compiuta ieri da Bashagha al Cairo, dopo il suo incontro con il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, Bashagha avrebbe ottenuto l'approvazione del Cairo per assumere la presidenza del nuovo governo unificato, dopo aver raggiunto un'intesa sui principali punti di divergenza tra le parti. La stessa fonte aveva riferito in precedenza che Bashagha avrebbe discusso al Cairo dello spostamento delle forze del Gna dai confini di Sirte e Jufrah, con l'inizio degli incontri sulla sicurezza. (Lit)