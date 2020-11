Libia: ministero degli Esteri francese accoglie con favore risultati dialogo di Ghadames

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri francese ha accolto con favore i risultati del dialogo del Comitato militare tra le parti libiche riunitosi dal 2 al 4 novembre nella città di Ghadames. In un messaggio sul profilo Twitter dell'ambasciata in Libia si legge che "i risultati tangibili del dialogo militare a Ghadames in conformità con l'Accordo di Ginevra rappresentano un decisivo passo avanti per la pace, l'unità e la sovranità in Libia, soprattutto per contrastare le interferenze straniere".(Lit)