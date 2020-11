Egitto: a ottobre in crescita settore privato non petrolifero, al massimo da sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore privato non petrolifero dell’Egitto ha registrato in ottobre la crescita più elevata degli ultimi sei anni, indicando che l’economia del paese potrebbe essere uscita dal rallentamento dovuto al coronavirus. Lo ha annunciato in un comunicato il ministro delle Finanze del Cairo, Mohamed Maait. Il Purchasing Managers’ Index (Pmi) che indica la performance delle 400 maggiori compagnie private non petrolifere del paese è cresciuto a ottobre a 51,4 punti contro i 50,4 di settembre (mese in cui il Pmi ha registrato la prima espansione dal luglio del 2019). Il Pmi di ottobre supera di 1,4 punti la soglia dei 50, al di sotto della quale il settore è in recessione. Si tratta comunque della maggiore crescita del privato non petrolifero dal dicembre del 2014. “La produzione ha toccato i 53,4 punti, la serie netta di nuovi ordini i 53,6 punti, 1,7 punti in più rispetto a settembre, il maggior incremento mensile dal 2014”, ha detto Maait. “Nonostante il miglioramento c’è ancora uno scarto nella performance dell’economia egiziana, rispetto al periodo pre-coronavirus”, ha proseguito il ministro, aggiungendo che “questo scarto può essere colmato se il miglioramento dell’economia continuerà”. L’economia dell’Egitto è stata segnata, fin dalla metà di marzo, da un’interruzione quasi totale del turismo, che da solo contribuisce al 15 per cento del Pil del paese (se si includono nel conteggio anche l’industria di sostegno e gli investimenti). Le attività private non petrolifere hanno registrato il dato peggiore ad aprile (29,7 punti), subito dopo la fase acuta dell’epidemia a marzo. (Cae)