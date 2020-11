Covid: Regno Unito, inizia oggi nuova quarantena nazionale in Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi in Inghilterra la nuova quarantena nazionale, che durerà quattro settimane e prevede la chiusura di tutte le attività non essenziali, inclusi pub e ristoranti, includendo un ordine di "stare a casa" per i cittadini e di non uscire se non per bisogni essenziali, tra i quali è incluso l'esercizio fisico. Il nuovo lockdown, secondo il primo ministro Boris Johnson, "scadrà" automaticamente il 2 dicembre, mentre la Confederazione delle industrie britanniche (Cbi) ha chiesto al governo un'urgente estensione del piano di aspettativa che ha sinora tenuto a galla molte imprese e posti di lavoro fino almeno alla primavera. Il piano, iniziato a marzo con la prima chiusura delle attività produttive, prevede il pagamento da parte del Tesoro britannico dell'80 per cento dello stipendio dei lavoratori forzati a non lavorare a causa della pandemia, e doveva terminare inizialmente il 31 ottobre, ma è stato sinora prolungato fino al 2 dicembre, ultimo giorno della nuova quarantena. (segue) (Rel)