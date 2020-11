Roma: Raggi, piano sanpietrini sta dando nuovo volto alla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano sanpietrini del Campidoglio iniziato nei mesi scorsi procede e "sta dando un volto nuovo a due luoghi simbolo della città". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Piazza Venezia e via IV Novembre diventeranno più sicure per auto e scooter - aggiunge - che ogni giorno le percorrono per raggiungere il centro storico. I lavori in via IV Novembre sono in corso. Il cantiere, attualmente, sta andando avanti in largo Magnanapoli dove i sanpietrini vengono riqualificati e riposizionati sulla sede stradale. In parallelo alle attività di scavo, il dipartimento Lavori pubblici si sta occupando degli impianti delle società dei pubblici servizi nel sottosuolo e di quelli semaforici. Questa è un’attività che richiede una particolare accuratezza ed il tempo necessario per completarla in sicurezza. Già è stato potenziato il sistema di raccolta delle acque piovane con la sostituzione e l’installazione di nuove caditoie laddove erano state danneggiate. A breve è prevista, anche, la sostituzione dei tombini da parte di Acea - ricorda Raggi - prima della stesa del nuovo manto stradale. In via Cesare Battisti stiamo realizzando un attraversamento pedonale green, costituito da sanpietrini e travertino trattato in un modo specifico per ricreare la forma e le proprietà specifiche del selciato. Si tratta di una delle prime sperimentazioni che abbiamo realizzato nella città senza la vernice, in un’ottica di rispetto ambientale e che consentirà un risparmio sulla futura manutenzione della segnaletica. Abbiamo riqualificato, inoltre, i percorsi Loges in prossimità di questo attraversamento pedonale installando dei sensori in grado di interagire con nuovi dispositivi tecnologici per persone non vedenti e ipovedenti e fornire loro indicazioni sulla corretta posizione e sulla strada da seguire. Il piano sanpietrini non riguarda solo la semplice manutenzione - conclude -, ma offre spunti e indicazioni nuove su come trattare la pietra simbolo di Roma adeguando gli interventi alle mutate esigenze della città nel corso del tempo in termini di viabilità". (Rer)