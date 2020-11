Energia: Spagna, per Endesa utile netto di 1,7 miliardi di euro nei primi nove mesi 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità di adattamento all'ambiente pandemico e competitivo è ulteriormente dimostrata dall'evoluzione del numero di clienti, la cui base è rimasta praticamente stabile rispetto alla chiusura del 2019. Endesa ha 10,5 milioni di clienti per forniture elettriche, di cui 5,7 milioni nel mercato libero e 4,8 milioni nel mercato regolamentato. Nel gas i clienti sono cresciuti dell'1,2 per cento dalla fine del 2019 per un totale di 1,6 milioni.L'azienda continua inoltre a compiere passi decisivi nel processo di decarbonizzazione. A questo proposito, ha aumentato il parco di produzione di energia solare ed eolica di 800 MW (13 per cento in più) rispetto a settembre dello scorso anno, raggiungendo i 7.478 MW in esercizio. (Spm)