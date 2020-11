Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per la giornata di oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIncontri virtuali sul tema "5 anni da Expo Milano-Lo sguardo al futuro", a cui partecipa anche l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti. Tra gli altri intervengono Stefano Arduini, direttore Vita non profit, Paolo Petracca, vicepresidente di Fondazione Triulza e coordinatore del Forum del Terzo settore, Arianna Censi, vicesindaco della Città Metropolitana di Milano, Pietro Romano, sindaco di Rho, Massimo Minelli, presidente di Fondazione Triulza, Giuseppe Bruno, presidente del Consorzio Cgm, Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.Evento online https://www.facebook.com/fondazionetriulza (dalle ore 9.30 alle 12)Si riunisce il Consiglio comunale.Streaming alla pagina http://milano.videoassemblea.it/Il sindaco Giuseppe Sala incontra la sindaca di Barcellona Ada Colau.Evento in streaming https://www.comune.milano.it/web/incomune-webtvradio (ore 18)VARIEPresidio dei sindacati dei lavoratori metalmeccanici.Sede Assolombarda Milano (ore 10)Il Gruppo regionale del Pd tiene una conferenza stampa per presentare alcune proposte in merito alla situazione economica dei prossimi mesi. Presentano le proposte il capogruppo Fabio Pizzul e il consigliere Pietro Bussolati.Evento online www.facebook.com/gruppopdlombardia/ (ore 12.30)Presentazione del libro “I frontalieri in Europa. Un quadro storico”, di Paolo Barcella. Ne discutono Paolo Barcella, autore del volume e docente di storia contemporanea e dell’America del nord Università degli studi di Bergamo, Elena Lattuada, segretaria generale della Cgil Lombardia, Giangiorgio Gargantini, segretario generale Unia Ticino, Francesco Quattrini, delegato del Governo Cantonale del Ticino per le relazioni esterne e segretario della Regio Insubrica. Con il contributo di Marina Sereni , Vice Ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, e di Piero Bassetti, intellettuale, già primo presidente della Regione Lombardia.Evento in streaming sulla pagina Facebook Cgil.lombardia (ore 17)Presentazione del libro "I cinque pilastri, fondamenti del culto musulmano". Commentano il libro l'autore, imam Yahya Pallavicini e il filosofo Massimo Cacciari.Evento online su Zoom (ore 18.30) (Rem)