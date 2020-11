Usa-Finlandia: Pompeo a colloquio con ministro Esteri Haavisto, focus su sicurezza e 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto. Pompeo ha espresso apprezzamento per il significativo contributi della Finlandia nell'assistenza all'Afghanistan, in vista della Conferenza 2020 di Ginevra, che si terrà dal 23 al 24 novembre e sarà dedicata proprio alla situazione nel Paese dell'Asia centrale. Il segretario Pompeo e il ministro degli Esteri Haavisto hanno anche discusso della dinamica di sicurezza in Iraq, del controllo degli armamenti e dell'importanza di proteggere le reti 5G. (Nys)