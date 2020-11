Giappone-Italia: Italian Design Day, l'Adi Museum di Milano in anteprima a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia in Giappone celebra oggi, in collaborazione con l’Associazione per il disegno industriale (Adi), l’Italian Design Day 2020. Lo riferisce l'ambasciata stessa. L’iniziativa ha luogo nel contesto di “Italia amore mio”, rassegna dedicata al vivere all’italiana organizzata dalla Camera di commercio Italiana in Giappone (Iccj) in raccordo con l’ambasciata e tutti gli attori del Sistema Paese. In programma incontri online e proiezioni video all’interno di spazi e showroom del centro di Tokyo, per promuovere l’eccellenza del design italiano nel mondo e la prossima apertura del nuovo Adi Design Museum di Milano. Il museo ospiterà gli oltre 350 pezzi che dal 1954 a oggi si sono aggiudicati il premio Compasso d’oro, nonché mostre tematiche e di approfondimento. Lo spazio è destinato a raccontare la storia del design italiano nei suoi risvolti industriali, economici, culturali e sociali e ha già dato un nuovo nome alla piazza in cui si trova, rinominata a settembre scorso “Piazza Compasso d’oro”. L’iniziativa fa seguito alla prima tappa del Design Day 2020 in Giappone, già onorato a marzo scorso presso l’Istituto italiano di cultura di Tokyo, sede della mostra "1920/2020 Vico Magistretti" (organizzata dall’ambasciata d’Italia in collaborazione con la Fondazione Magistretti, l’Agenzia Ice e l’Istituto italiano di cultura). Molto apprezzata, nell’occasione, la testimonianza dell’ambasciatore del Design italiano, architetto Francesco Librizzi.(Com)