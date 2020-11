Il sindaco di Nizza chiede di sospendere Schengen: "Siamo stati colpiti per la nostra vicinanza all'Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha chiesto al sospensione degli accordi di Schengen per "un certo periodo" dopo l'attentato che ha colpito la sua citta, dove hanno perso la vita tre persone per mano di un tunisino 21 enne sbarcato a Lampedusa. "Nizza non è stata colpita perché era Nizza, ma a causa della sua vicinanza con l'Italia", ha detto Estrosi in un'intervista rilasciata al quotidiano locale "Nice Matin". Il sindaco ha spiegato che "tutte le procedure di diritto d'asilo devono essere effettuate nei consolati generali sul territorio" di provenienza. Estrosi ha poi spiegato che il 7 novembre si svolgerà un omaggio "sobrio" alle tre vittime dell'attentato in presenza del primo ministro, Jean Castex. (Frp)