Medio Oriente: Ue, Israele fermi demolizioni strutture in territori occupati palestinesi (2)

- Come ribadito nelle precedenti conclusioni del Consiglio dell'Ue, l'Ue chiede la protezione dei bambini, inclusa la garanzia del loro diritto all'istruzione in un ambiente scolastico sicuro e protetto perché l'istruzione è un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere protetto e mantenuto. Tali sviluppi costituiscono un ostacolo alla soluzione dei due Stati e l'Ue ribadisce il suo invito a Israele a fermare tutte queste demolizioni, comprese le strutture finanziate dall'Ue, in particolare alla luce dell'impatto umanitario dell'attuale pandemia di coronavirus. (Beb)