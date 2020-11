Usa: “violenze diffuse” a Portland dopo le elezioni, mobilitata la Guardia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia nazionale dell’Oregon è stata mobilitata a Portland, in risposta alle “violenze diffuse” in corso nella città dalla notte delle elezioni generali del 3 novembre. Le autorità cittadine hanno proclamato lo stato di “sommossa”, dopo che gruppi di manifestanti vestiti di nero sono entrati in azione distruggendo automobili, esercizi commerciali e altre proprietà private nella periferia cittadini. “Nell’interesse della sicurezza pubblica, il governatore Kate Brown, su consiglio del Comando unificato, ha attivato la Guardia nazionale dell’Oregon in funzione di ausilio alle forze dell’ordine”, annuncia un tweet dell’Ufficio dello sceriffo della Contea di Multnomah. “I membri della Guardia nazionale sono addestrati al controllo della folla e si affiancheranno alle squadre di risposta locali. Indossano le loro uniformi mimetiche”, prosegue il tweet. Portland è oggetto di violenze e saccheggi sin dallo scorso maggio, dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd. Ieri, 4 novembre, due distinti gruppi di manifestanti violenti si sono riuniti simultaneamente in due diverse zone della città per poi dirigersi verso il centro, e poi disperdersi saccheggiando attività commerciali e proprietà pubbliche e private. (Nys)