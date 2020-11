Giappone: focolaio di influenza avaria nella prefettura di Kanagawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone Centrale hanno avviato la soppressione di almeno 330mila volatili d’allevamento, dopo la conferma di un focolaio di influenza aviaria altamente patogenica nella prefettura di Kagawa. Il focolaio, riscontrato presso un allevamento avicolo, è il primo nel suo genere in Giappone da tre anni a questa parte. Le autorità hanno bloccato la movimentazione di volatili e uova da tutti gli allevamenti entro un raggio di dieci chilometri dall’epicentro dell’infezione, mentre proseguono i controlli per verificare la presenza di ulteriori focolai. Nell’allevamento infetto, circa 3.800 volatili sono morti in quattro giorni a causa dell’infezione. (Git)