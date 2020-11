Imprese: Mustier (Unicredit), continueremo a sostenere nostri clienti in ogni circostanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle nostre solidissime posizioni di capitale e di liquidità continueremo a sostenere tutti i nostri clienti indipendentemente da qualsiasi circostanza: siamo stati pronti a sostenere l’aumento dell’attività della clientela durante il terzo trimestre in seguito all’allentamento delle serrate nell’Europa occidentale, e rimaniamo al fianco delle nostre comunità per far fronte alla seconda ondata di Covid-19. Così l’amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, commentando i risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2020 approvati dal consiglio di amministrazione. “Continuiamo a beneficiare della positiva attuazione di Transform 2019, oltre che delle iniziative di Team 23, e grazie all’accelerazione nella trasformazione del modello di business abbiamo migliorato il nostro target sui risparmi lordi di Team 23 del 25 per cento a 1,25 miliardi di euro: siamo in linea con i tempi previsti per conseguire il nostro obiettivo di utile netto sottostante superiore a 800 milioni di euro per l’anno finanziario 2020, e confermiamo il nostro target tra tre e cinque miliardi per l’anno successivo”, ha detto. (Com)