Elezioni Usa: anche il Colorado assegnerà i grandi elettori al vincitore del voto popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori dello Stato Usa del Colorado hanno approvato con una maggioranza risicata la cosiddetta “Proposition 113”, presentata dal governo democratico di quello Stato, che prevede che in futuro i grandi elettori dello Stato vengano assegnati al vincitore del voto popolare a livello nazionale, e non al candidato che vinca le elezioni in quello Stato. Il Colorado si unisce così ad altri 15 Stati Usa a guida democratica, che hanno optato per questo drammatico mutamento del sistema elettorale dopo la sconfitta della democratica Hillary Clinton nel 2016, nonostante quest’ultima avesse vinto il voto popolare. Come Clinton, anche l’attuale candidato alla presidenza Usa, Joe Biden, ha ottenuto quasi tre milioni di voti in più rispetto al presidente in carica, Donald Trump; gran parte di quei voti sono concentrati nella California, che assegna da sola 55 grandi elettori, e nello Stato di New York, che ne assegna 29. (Nys)