Imprese: Mustier (Unicredit), siamo banca paneuropea vincente

- Confermiamo nuovamente il nostro costo del rischio contabile per l’anno finanziario 2020 a 100-120 punti base, grazie alla nostra volontà di anticipare impatti futuri e stagionalità nel quarto trimestre: confermiamo anche il nostro target sul costo del rischio contabile per il l’anno finanziario 2021 nella fascia più bassa dell’intervallo tra 70 e 90 punti base con costo del rischio sottostante prossimo ai 60 punti base. Così l’amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, commentando i risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2020 approvati dal consiglio di amministrazione. “Rimaniamo fermamente impegnati a ripristinare la nostra politica di distribuzione del capitale prevista in Team 23, che abbina alla distribuzione del 50 per cento degli utili netti sottostanti, da realizzarsi con un mix di dividendi in contanti e riacquisto di azioni, la distribuzione graduale, a partire dal 2021, del capitale in eccesso, soggetta a ricevere il via libera regolamentare”, ha detto, sottolineando l’importanza di cultura e valori nella situazione attuale. “Continueremo a fare la cosa giusta per tutti i nostri stakeholder, mettendo sempre la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e clienti al primo posto: desidero ringraziare ognuno dei nostri dipendenti per il loro impegno, resilienza e per aver continuato a lavorare con determinazione in queste circostanze straordinarie; insieme assicuriamo che Unicredit sia e resti una banca paneuropea vincente”, ha concluso. (Com)