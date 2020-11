Imprese: Unicredit, nel terzo trimestre utile netto a 0,7 miliardi, confermato target 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre dell’anno Unicredit ha registrato un utile netto sottostante pari a 0,7 miliardi di euro, con un rialzo del 31,1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti grazie a minori accantonamenti e con contributi positivi da tutte le aree di business. Lo si apprende dai risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2020 approvati dal consiglio di amministrazione. Pur tenendo conto del potenziale impatto di una seconda ondata di Covid-19, prosegue la nota, la banca conferma il target di utile netto sottostante per l’anno finanziario in corso sopra a 800 miliardi di euro, e compreso tra tre e 3,5 miliardi per l’anno successivo. Il Rote sottostante ha raggiunto nel terzo trimestre i 5,4 punti percentuali, con un miglioramento di 1,3 su base trimestrale nonostante il contesto economico: per l’anno successivo è stato confermato un target compreso tra i sei e i sette punti percentuali. (Com)