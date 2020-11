Imprese: Unicredit, nel terzo trimestre ricavi a 4,4 miliardi e margine interesse in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre dell’anno Unicredit ha registrato ricavi per 4,4 miliardi di euro, con un incremento di 4,4 punti percentuali rispetto ai tre mesi precedenti ma un calo di 7,4 su base annuale, poiché la ripresa economica in Europa occidentale ha alimentato una maggiore attività della clientela. Lo si apprende dai risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2020 approvati dal consiglio di amministrazione. In calo il margine di interesse, attestatosi a 2,3 miliardi di euro con un decremento del 3,8 per cento dovuto ai minori volumi di finanziamento, all’effetto combinato dei prestiti garantiti dallo Stato e al forte calo di Euribor, parzialmente compensato dal ripezzamento dei depositi nella Cee. Unicredit, prosegue la nota, mantiene il suo impegno nel generare ritorni sostenibili di lungo termine e non comprometterà la qualità dell’attivo per aumentare il margine di interesse nel breve termine. Per quanto riguarda i proventi da attività di negoziazione, si sono attestati a 455 milioni di euro con un rialzo rispettivamente del 27,7 e del 10,2 per cento su base trimestrale e annuale, grazie alle maggiori Xva6. (Com)