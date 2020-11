Imprese: Unicredit, nel terzo trimestre commissioni per 1,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre Unicredit ha registrato commissioni per 1,5 miliardi di euro, con un incremento del 6,4 per cento rispetto ai tre mesi precedenti dovuto alle attività della clientela. Lo si apprende dai risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2020 approvati dal consiglio di amministrazione. In particolare, prosegue la nota, il dato ha subito un rimbalzo a seguito della fine delle restrizioni delle serrate nella maggior parte dei mercati prima dell’inizio del trimestre. Nello specifico, le commissioni su investimenti di Gruppo sono cresciute del 12 per cento trimestre su trimestre poiché i mercati finanziari si sono stabilizzati e i volumi di vendita hanno beneficiato della robusta attività commerciale, in particolare delle forti vendite di Asset under management nel Commercial banking Italy e nel Commercial banking Germany. In calo le commissioni su finanziamenti a fronte della minore attività sui Debt capital markets, dopo un secondo trimestre forte, mentre le commissioni da servizi transazionali hanno segnato un deciso rialzo per l’aumento dei volumi delle carte e dell’attività di pagamento nel Commercial banking Italy e Cee. (Com)